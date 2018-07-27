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Исключительное право перевозок нефти по Севморпути могут получить суда РФ

Экономика

26 июля 2018 года во Владивостоке стартовал Международный дальневосточный морской салон

Владивосток, 27 июля 2018, 08:30 — REGNUM  Исключительное право на перевозку нефтепродуктов по Северному морскому пути (Севморпути) могут получить суда, которые будут перемещаться под флагом Российской Федерации. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов на Международном дальневосточном морском салоне, который проходит во Владивостоке.

По его словам, вопрос о возможности предоставления таким судам исключительного права для хранения и транспортировки нефти в акватории СМП уже прорабатывается.

Напомним, 26 июля 2018 года во Владивостоке стартовал Международный дальневосточный морской салон. Мероприятие завершится 28 июля.

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Развитие российской Арктики
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