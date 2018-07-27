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Состояние Цукерберга из-за обвала акций Facebook уменьшилось на $16 млрд

Экономика

Предприниматель, потерявший более $16 млрд из-за резкого снижения стоимости акций компании, занимает шестое место рейтинга

Состояние Цукерберга из-за обвала акций Facebook уменьшилось на $16 млрд
Иллюстрация:  libyaakhbar.com
Facebook

Вашингтон, 27 июля 2018, 07:59 — REGNUM  Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, состояние которого на данный момент оценивается в $70,6 млрд, опустился в глобальном рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg.

По данным агентства, предприниматель, потерявший более $16 млрд из-за резкого снижения стоимости акций компании, занимает шестое место рейтинга. Ранее основатель социальной сети Facebook занимал третью строчку в рейтинге самых богатых людей мира.

Напомним, 7 июля основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg занимал третью строчку, оттеснив известного американского инвестора Уоррена Баффета.

По оценкам агентства, состояние Цукерберга на тот момент оценивалось в $81,6 млрд.

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А также: Bloomberg: Цукерберг занял третье место в рейтинге мировых богачей

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