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Голодающие шахтёры Забайкалья начали получать зарплату

Экономика

Начались выплаты за май, но их получили не все

Голодающие шахтёры Забайкалья начали получать зарплату
Александр Дейнека. Шахта. 1924

п.г.т. Вершино-Дарасунский, Забайкальский край, 27 июля 2018, 08:05 — REGNUM  Шахтёры Дарасунского рудника в Забайкалье могут прекратить голодовку, поскольку некоторые уже начали получать долги по заработной плате. Как сообщил ИА «Чита.ру» один из участников акции, вечером 26 июля начала поступать майская зарплата, но её ещё получили не все.

«Мы приняли решение приостановить голодовку до 30 июля. Но если в понедельник нам не выплатят всю задолженность, голодовка возобновится», —заявил подземный горный мастер буровзрывных работ Андрей Михеичев.

По его словам, временно прекращена голодовка, но забастовка продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, голодовка более 70 шахтёров началась 24 июля. На крайние меры работники золотодобывающего предприятия «Урюмкан» решились потому, что три месяца не получали заработную плату. Накануне, 26 июля, нескольких участников акции пришлось госпитализировать из-за ухудшавшегося здоровья.

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