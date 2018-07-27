Нижегородские министерства закупают партию компьютеров

Нижний Новгород, , 07:46 — REGNUM Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области закупит крупную партию компьютеров у малого, среднего бизнеса или социально ориентированных некоммерческих организаций. Аукцион намечен на 6 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 1 199 700 рублей, средства будут выделены из областного бюджета. Поставщик должен в течение 30 дней с момента подписания контракта предоставить 30 компьютеров, стоимость каждого — 39 990 рублей.

«Поставляемый товар должен быть новым, т. е. товар, который не был в употреблении, в ремонте в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Изготовленным не ранее 2018 года», — отмечается в технической документации.

Лот — компьютер персональный в составе системного блока не менее 32 Гб поддерживаемой памяти, процессором не менее чем на два ядра, монитора диагональю не менее 19 дюймов, клавиатуры, мыши, источника бесперебойного питания, акустической системы. В компьютерах должна быть предустановленная операционная система «Microsoft Windows 10 Professional» (или эквивалент) и программное обеспечение учета комплектующих и системного ПО «10-Страйк: Инвентаризация компьютеров».

Напомним, ранее министерство образования, науки и молодёжной политики области объявило тендер на закупку 21 компьютера, сетевого хранилища и источника бесперебойного питания. Начальная цена лота — 1 599 426,74 рубля, аукцион пройдёт 9 августа 2018 года.

10 июля 2018 года администрация Нижнего Новгорода провела аукцион по приобретению 56 компьютеров. Победителем стало ООО «Мира», цена контракта — 2 088 196 рублей.