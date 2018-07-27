Министр спорта Якутии оштрафован за нарушение прав предпринимателей

Якутск, , 07:44 — REGNUM Возглавляющий министерство спорта Якутии Георгий Балакшин оштрафован на 30 тыс. рублей за нарушение прав предпринимателей. Чиновник вовремя не рассчитался с ними по госконтрактам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Срок оплаты был нарушен при расчётах по семи контрактам, общая сумма невыплаченных вовремя средств составила 6 млн рублей.

«Неоплата в срок контрактов повлекла существенное нарушение прав субъектов предпринимательства», — констатировали в надзорном ведомстве.

В отношении министра спорта республики было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам расследования которого на Балакшина наложен штраф в размере 30 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае такое же наказание понёс теперь уже бывший министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов. Сумма допущенной им задолженности по контрактам с представителями бизнеса составила 2 млн рублей.

В своё оправдание Сафронов сообщил, что 2 млн — это всего 0,7% от общего долга бюджета республики предпринимателям. По его данным на начало 2018 года, долг органов власти и государственных учреждений перед представителями бизнеса за 2017 год составлял более 3 млрд рублей.