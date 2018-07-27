По местам революционной славы: Китай переживает бум «красного туризма»

Пекин, , 06:55 — REGNUM Всё больше туристов посещают места боевой революционной славы в городе Цзуньи на юго-западе Китая в рамках стремительного развития «красного туризма», сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

За первую половину 2018 года сектор «красного туризма» в Цзуньи обеспечил общую доход в размере 14,22 млрд юаней (21,1 млрд), что на 16,3% выше, чем за тот же период 2017 года. Город посетило более 18,88 млн туристов, превысив прошлогодний показатель на 12,8%. В городе Цзуньи в 1935 году прошла трехдневная конференция, на которой Мао Цзэдун проявил себя в качестве бесспорного партийного лидера

Отметим, что «красный туризм» подразумевает посещение мест революционной исторической славы, где зарождалась и шла к победе Компартия Китая. В последние годы «красный туризм» стал набирать обороты в Китае. Такие известные города, как Цзуньи, Жуйцзинь, Яньань, Сибайпо и гора Цзинган стали наиболее популярными среди туристов.

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