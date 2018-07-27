Генсек ООН заявил о недостатке финансирования организации

Нью-Йорк, США, , 04:31 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о «тревожной финансовой ситуации» в организации, не наблюдавшейся никогда ранее, по причине несвоевременной уплаты взносов государствами-членами, сообщает пресс-служба ООН.

«Наш денежный поток никогда не был таким низким в начале календарного года. Также наблюдается более широкая тенденция: у нас заканчиваются деньги раньше, и мы испытываем нехватку бюджета всё дольше», — заявил Гутерреш.

Сообщатеся, что генсек ООН направил письма государствам-членам, в которых призвал «выплачивать свои взносы своевременно и в полном объёме».

В свою очередь представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил на брифинге, что сотрудники организации были проинформированы о планах по сокращению затрат на заработные платы ввиду сложной финансовой ситуации. В то же время он подчеркнул, что речи о сокращениях сотрудников не идёт.

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