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Генсек ООН заявил о недостатке финансирования организации

Экономика

В ООН планируют сократить затраты на заработные платы из-за сложной финансовой ситуации

Нью-Йорк, США, 27 июля 2018, 04:31 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о «тревожной финансовой ситуации» в организации, не наблюдавшейся никогда ранее, по причине несвоевременной уплаты взносов государствами-членами, сообщает пресс-служба ООН.

«Наш денежный поток никогда не был таким низким в начале календарного года. Также наблюдается более широкая тенденция: у нас заканчиваются деньги раньше, и мы испытываем нехватку бюджета всё дольше», — заявил Гутерреш.

Сообщатеся, что генсек ООН направил письма государствам-членам, в которых призвал «выплачивать свои взносы своевременно и в полном объёме».

В свою очередь представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил на брифинге, что сотрудники организации были проинформированы о планах по сокращению затрат на заработные платы ввиду сложной финансовой ситуации. В то же время он подчеркнул, что речи о сокращениях сотрудников не идёт.

Читайте ранее в этом сюжете: США сократили финансирование Контртеррористического управления ООН

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Организация Объединённых Наций
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