Гектары вернуть придётся: технополис Зеленодольска проиграл суд

Зеленодольск, Татария, , 04:22 — REGNUM Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск исполкома Зеленодольска к управляющей компании частного технополиса. ООО «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура», чьим единственным участником является компания с Кипра, принадлежащая к группе ПАО «Сбербанк», должно будет вернуть земельный участок общей площадью свыше 59 га и выплатить более 10,659 млн рублей долга за аренду, пени и штрафов. Решение суда, вынесенное 26 июля 2018 года, пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, проект технополиса, заявленного как первый частный в России, начали реализовывать шесть лет назад — в 2012 году, а ООО создано в 2011 году. С властями Зеленодольска был подписан договор аренды на подходящий земельный участок. В частности, 29 марта 2012 года в аренду был передан надел с кадастровым номером 16:20:036401:262 и кадастровой стоимостью свыше 260,226 млн рублей. Именно вокруг этого участка площадью 594 912 кв. м развернулся спор.

11 декабря 2017 года исполком Зеленодольска обратился в суд с иском, требуя расторгнуть договор аренды, передать участок обратно и взыскать долги. Третьим лицом в деле выступала палата имущественных и земельных отношений района, которая пыталась стать соистцом, но суд отказал в этом.

В рамках слушаний ООО требовало оставить иск без рассмотрения, мотивируя тем, что не был соблюдён претензионный порядок урегулирования спора — «претензия была направлена не истцом».

"В связи с образованием задолженности 24.01.2017 года муниципальное учреждение «Палата имущественных и земельных отношений Зеленодольского муниципального района РТ», г. Зеленодольск направило ответчику претензию исх. №038 с требованием оплатить 8 254 473,5 рубля. В материалах дела имеется уведомление о вручении ответчику претензии. Ответчик заявил о несоблюденности претензионного порядка урегулирования спора, указал, что претензия была направлена не истцом», — отмечается в материалах дела.

Доводы были рассмотрены, но в ходатайстве суд отказал, а 26 июля 2018 года удовлетворил иск исполкома. Помимо этого, 24 июля 2018 года власти города обратились в суд с ещё одним иском, в котором потребовали взыскать задолженность в размере более 4,55 млн рублей. Этот иск к производству пока не принят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года у ООО «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура» сменился владелец — с одной кипрской компании на другую (с Fiekrano Limited на Bonalida LTD). Гендиректор компании — Александр Розовски.