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Инвестиции в Крым за 2017 год выросли на 92%

Экономика

Участники крымской свободной экономической зоны за год инвестировали в полуостров 36,4 млрд рублей

Симферополь, 27 июля 2018, 04:07 — REGNUM  Объём инвестиций участников свободной экономической зоны (СЭВ) в Крыму и Севастополе за 2017 год увеличился на 92% составил 36,4 млрд рублей. Об этом 27 июля сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Минэкономразвития России.

Из документа также следует, что резиденты свободной экономической зоны в минувшем году заплатили 15,6 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней, что на 40% превышает показатель 2016 года.

Кроме этого дополнительные 4,5 млрд рублей страховых взносов от работающих в СЭВ предпринимателей поступило в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.

Всего, как сообщается, в крымской свободной экономической зоне на сегодняшний день зарегистрировано 1655 предпринимателей, 94% из которых являются представителями малого и среднего бизнеса.

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Крымская свободная экономическая зона
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