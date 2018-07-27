Инвестиции в Крым за 2017 год выросли на 92%

Симферополь, , 04:07 — REGNUM Объём инвестиций участников свободной экономической зоны (СЭВ) в Крыму и Севастополе за 2017 год увеличился на 92% составил 36,4 млрд рублей. Об этом 27 июля сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Минэкономразвития России.

Из документа также следует, что резиденты свободной экономической зоны в минувшем году заплатили 15,6 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней, что на 40% превышает показатель 2016 года.

Кроме этого дополнительные 4,5 млрд рублей страховых взносов от работающих в СЭВ предпринимателей поступило в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.

Всего, как сообщается, в крымской свободной экономической зоне на сегодняшний день зарегистрировано 1655 предпринимателей, 94% из которых являются представителями малого и среднего бизнеса.