Трамп предлагал поставлять газ в Европу без лицензий — WSJ

Вашингтон, , 04:09 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером озвучил идею разрешить компаниям из США продавать сжиженный природный газ (СПГ) в Европу без получения лицензий, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники из делегации Юнкера.

Издание отмечает, что предложение об отмене лицензий для поставок СПГ в Европу продиктовано тем, что получение лицензий для американских компаний является затратным делом и увеличивает себестоимость поставок газа за границу. При этом американский СПГ обходится Евросоюзу на 20% дороже российского газа.

Советники Трампа, по данным WSJ, выступили против подобной инициативы, однако стороны переговоров обусловились рассмотреть подобную инициативу для конкретных американских поставщиков СПГ в порядке исключения.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, проходившей в Вашингтоне 25 июля, заявил о намерениях Евросоюза построить новые терминалы для наращивания поставок американского СПГ.

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