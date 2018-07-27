Число судебных производств по долгам за ЖКУ за год увеличилось на 18%

Москва, , 03:55 — REGNUM Общая сумма долгов граждан России, по которым были приняты судебные решения о взыскании, по состоянию на 1 июня 2018 составила 4,4 трлн рублей. Об этом 27 июля сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Как уточняется, из указанной суммы 1,7 трлн рублей приходится на обязательства граждан перед банками. При этом число судебных производств по долгам за ЖКУ за год выросло на 18% — с 2,7 млн в 2017 году до 3,2 млн в 2018 году.

По данным ФССП, за первый квартал текущего года граждане России выплатили 10,6 млрд рублей долгов за ЖКУ и 1,8 трлн рублей задолженностей перед банками.

При этом средний размер долга уменьшился на 2,3 тысячи рублей и составил 92,2 тысячи рублей.