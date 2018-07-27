Юнкер пообещал США закупать больше американского газа

Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Страны Евросоюза планируеют увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Белого дома США.

«Мы договорились укреплять наше сотрудничество в сфере энергетики. Евросоюз построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из США. Это также призыв и для остальных», — заявил он.

В свою очередь Трамп подчеркнул, что поставки СПГ из США в Евросоюз позволят ЕС стать менее зависимыми от импорта газа из России.

«Евросоюз хочет импортировать больше СПГ из США. Мы собираемся облегчить для них эту задачу, они ведь собираются стать крупнейшим покупателем СПГ, чтобы диверсифицировать поставки энергоносителей, чего они очень хотят», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и главы Еврокомисии Жан-Клода Юнкера, в ходе которой стороны объявили о стремлении взаимно отменить торговые пошлины на товары.

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