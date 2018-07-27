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Цукерберг потерял позиции в списке Bloomberg после обвала акций Facebook

Экономика

Основатель Facebook потерял три позиции в рейтинге самых богатых людей

Менло-Парк, США, 27 июля 2018, 03:15 — REGNUM  Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг опустился на три позиции в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg на фоне обрушения акций компании, сообщается на сайте агентства.

Как следует из сообщения, Цукерберг потерял около $16 млрд и опустился в рейтинге с третьей на шестую позицию. В настоящее время его состояние оценивается в $70,6 млрд.

Как передавало ИА REGNUM, компания Facebook установила «антирекорд» фондового рынка США — за несколько часов акции крупнейшей в мире соцсети на Нью-йоркской бирже рухнули на 18,4%, до $176,26 за акцию.

Столь серьёзное падение акций произошло после публикации негативного отчёта Facebook о потере прибыли в результате увеличения расходов на защиту конфиденциальности клиентов и борьбу с нежелательной рекламой.

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