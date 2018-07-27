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США повременили с пошлинами на автомобили из Евросоюза

Экономика

Но оставили пошлины на сталь и алюминий в силе

Вашингтон, 27 июля 2018, 02:11 — REGNUM  США не планируют отменять пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, а также Канады и Мексики, однако пока не будут вводить пошлины на автомобили из ЕС, заявил глава минторга США Уилбур Росс, сообщают «Известия».

Росс заявил, что несмотря на то, что пошлины на сталь и алюминий остаются в силе, президент США Дональд Трамп указал пока не вводить пошлины на импорт автомобилей в США.

«Что касается ввозных пошлин на автомобили, президент распорядился, чтобы мы продолжали расследование, собрали наши материалы, но не реализовывали пока что ничего на практике в ожидании окончания переговоров», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Вашингтоне прошли переговоры президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, в ходе которых американский лидер заявил, что готов к взаимной отмене таможенных пошлин между США и ЕС.

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