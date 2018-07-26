Цены на нефть растут: Brent приближается к $75 за баррель

Эр-Рияд, , 23:44 — REGNUM С момента объявления Саудовской Аравией о приостановке транзита нефти через баб-эль-Мандебский пролив стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 61 цента (+0,8%) до $74,54 за баррель, баррель нефти WTI вырос в цене на 31 цент (+0,5%), до $69,61 доллара США, прирост в 0,5 процента.

«Пролив (Баб-эль-Мандеб) не так важен, как Ормузский пролив… но ограничение потоков через него окажет влияние не только на сырую нефть, но и на нефтепродукты из-за увеличения времени доставки», — считает Оливье Якоб из Petromatrix.

По словам эксперта, Саудовская Аравия может компенсировать потери экспорта за счет нефтепровода «Восток-Запад», имеющего запас мощностей.

В любом случае, остановка транзита через Баб-эль-Мандеб не означает прекращения потока через Суэцкий канал или нефтепровод SUMED, соединяющий Красное и Средиземное море, — в этом случае рост нефтяных котировок был бы запредельным.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля Саудовская Аравия объявила о временном прекращении транзита нефти через пролив Баб-эль-Мандеб из-за атак йеменских хуситов против нефтяных танкеров.

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