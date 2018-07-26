Белый дом США «высоко оценил» принятие закона об иностранных инвестициях

Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Белый дом «высоко оценивает» принятие законопроекта о контроле над иностранными инвестициями Палатой представителей Конгресса США, 26 июля передает агентство Reuters.

«(Белый дом) также поддерживает позитивные меры, которые согласуются с приверженностью администрации сохранять сильную и устойчивую производственную и оборонную производственную базу», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июля Палата представителей Конгресса США 359 голосами против 54 приняла законопроект, расширяющий полномочия Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS).