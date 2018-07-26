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Белый дом США «высоко оценил» принятие закона об иностранных инвестициях

Экономика

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, расширяющий полномочия CFIUS

Вашингтон, 26 июля 2018, 23:24 — REGNUM  Белый дом «высоко оценивает» принятие законопроекта о контроле над иностранными инвестициями Палатой представителей Конгресса США, 26 июля передает агентство Reuters.

«(Белый дом) также поддерживает позитивные меры, которые согласуются с приверженностью администрации сохранять сильную и устойчивую производственную и оборонную производственную базу», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июля Палата представителей Конгресса США 359 голосами против 54 приняла законопроект, расширяющий полномочия Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS).

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Экономика и бизнес в США
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