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Конгрессмены США поддержали закон об ограничении иностранных инвестиций

Экономика

Законопроект поддержан 359 голосами против 54

Вашингтон, 26 июля 2018, 23:23 — REGNUM  Палата представителей Конгресса США поддержала закон об ограничении иностранных инвестиций, 26 июля передает агентство Reuters.

Законопроект, предусматривающий расширение полномочий Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS) и контроль над передачей технологий иностранным компаниям, был поддержан 359 голосами против 54.

Ожидается, что ограничения коснутся, прежде всего, китайских компаний, таких как Huawei и ZTE. Корпорация ZTE в 2018 году уже сталкивалась с экономическими санкциями Белого дома из-за подозрения в передаче технологий Ирану.

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