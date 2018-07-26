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Трамп скоро запутается в своих победах

Экономика

Переговоры с Юнкером – очередная ширма для отвода глаз конгрессменов и населения

Трамп скоро запутается в своих победах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 26 июля 2018, 21:02 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились, что Вашингтон и Брюссель не будут вводить торговые пошлины против друг друга на время ведения переговоров. Кроме того, американский президент сообщил о решении Евросоюза покупать у США больше сжиженного газа, а глава Еврокомиссии заявил о ведении Китаем «недобросовестной торговой политики», против которой предложил США и ЕС выступить единым фронтом.

Можно ли говорить об экономической консолидации Европейского союза и Соединенных Штатов против Китая и что означают достигнутые в Вашингтоне договоренности? Результаты встречи Дональда Трампа и Жан-Клода Юнкера прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик:

«Заявления Трампа об очередной торговой победе, на этот раз на европейском направлении, смотрятся несколько неуместно на фоне майки с фотографией кладбища (на фотографии изображено кладбище в Люксембурге, на котором был похоронен генерал Джордж Паттон, руководивший войсками союзников при высадке в Нормандии во время Второй мировой войны), которую ему подарил многоопытный глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Символ кладбища — черный юмор, но он сейчас лучше всего подходит для описания американо-европейских отношений на всех фронтах — от торговли до НАТО. К тому же о каком совместном торговом фронте против Китая может идти речь, если Китай вытесняет США из Европы как главного инвестора?

Поэтому итоги переговоров главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Вашингтоне представляют собой лишь небольшое торможение перед новым кризисным ускорением в американо-европейских отношениях. И та, и другая сторона имеют острую необходимость получить ресурс времени, чтобы перестроить свои экономики перед более острой фазой войны.

Данный тезис подтверждается и тем, что Евросоюз, несмотря на договоренности по торговле, достигнутые на встрече главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, будет сохранять свои контрмеры, пока действуют новые пошлины США на импорт стальной и алюминиевой продукции из ЕС».

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Отношения США и Евросоюза
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