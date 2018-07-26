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Цены на нефть растут после остановки Эр-Риядом транзита через Красное море

Экономика

Баррель Brent вырос до $74,12

Цены на нефть растут после остановки Эр-Риядом транзита через Красное море
Рост цен

Эр-Рияд, 26 июля 2018, 20:44 — REGNUM  Мировые цены на нефть растут после решения Саудовской Аравии прекратить движение танкеров через Баб-эль-Мандебский пролив, 26 июля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту цена барреля Brent на лондонской бирже выросла на 19 центов до $74,12 и продолжает расти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июля Саудовская Аравия приняла решение приостановить транзит нефти через Красное море из-за нападений хуситов вблизи йеменского порта Ходейда.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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