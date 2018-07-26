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Путин призвал страны БРИКС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Экономика

Об этом он заявил на саммите в ЮАР

Путин призвал страны БРИКС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
Иллюстрация: En.president.az
Стенд EXPO 2015

Кейптаун, 26 июля 2018, 20:26 — REGNUM  Президент России Владимир Путин призывает партнёров по БРИКС поддержать заявку Екатеринбурга на проведение в 2025 году всемирной выставки ЭКСПО. Об этом он заявил на саммите БРИКС, который 26 июля проходит в ЮАР.

Владимир Путин обратил внимание собравшихся на эту заявку. А также отметил, что среди конкурентов Екатеринбурга нет городов Индии, ЮАР, Китая и Бразилии.

«Уважаемые друзья, очень рассчитываем на поддержку стран БРИКС», — сказал президент.

Напомним, очередная борьба за право провести ЭКСПО в Екатеринбурге началась весной 2017 года. А в ноябре 2018-го станет известно, победят ли Урал и Россия в этой борьбе.

Напомним, в ноябре 2013 года в ходе голосования на определение города, проводящего ЭКСПО-2020, Екатеринбург вышел во второй тур. Но уступил Дубаю.

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ЭКСПО-2025
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