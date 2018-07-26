Четверг, 26 Июля 2018 года
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В Костромской области могут построить фанерный комбинат

Экономика

В открытие нового предприятия предполагается вложить 8,8 миллиардов рублей

В Костромской области могут построить фанерный комбинат
Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР
Деревообрабатывающее производство

Кострома, 26 июля 2018, 19:12 — REGNUM  В городе Галич Костромской области будет построен новый безотходный фанерный завод. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба губернатора области.

Планируемая мощность фанерного комбината в Галиче — 130 тысяч кубометров большеформатной фанеры в год. Объем инвестиций — 8,8 млрд рублей. Для обеспечения производства сырьем костромские чиновники подобрали лесные участки с общим ежегодным объемом заготовки древесины в 1,9 млн. куб. м.

Намерение построить завод ранее озвучил председатель Совета директоров ПАО «АФК «Система» Владимир Евтушенков на встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

Возведением объекта должен заняться лесопромышленный холдинг Segezha Group, входящий в АФК «Система».

Справка ИА REGNUM.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, входящий в АФК «Система», включает в себя «российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки».

Базовое предприятие холдинга — Сегежский целлюлозо-бумажный комбинат — работает в Карелии.

Березовую фанеру холдинг производит на Вятском комбинате (г. Киров). По данным сайта холдинга, Segezha Group занимает седьмое место в мире по производству большеформатной березовой фанеры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области могут заняться производством березовой фанеры

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