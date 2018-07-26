Гройсмана призвали реструктуризировать долг перед МВФ

Киев, , 19:03 — REGNUM Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману ничего не мешает перевести население страны на потребление отечественного газа и снизить тарифы в три раза — с 261 долл. до 93 долл. за 1 тыс. куб. м газа. Об этом 26 июля в эфире телеканала NewsONE заявил эксперт по вопросам экономической интеграции Александр Колтунович.

«Сегодня Украина добывает больше 20 млрд. куб. м газа. Население и коммунальные организации потребляют чуть больше 17 млрд куб. м газа. Украина с избытком может покрыть свои потребности в потреблении природного газа. Сегодня премьер-министру ничего не мешает направить добываемые объемы газа для нужд населения. Для этого можно снизить цену на газ в три раза — с 6958 до 2500 грн.», — сказал Колтунович.

Он обвинил правительство в реализации «псевдоэкономической и псевдосоциальной политики».

«Что касается внутренней тарифной политики… Мы не удивляемся псевдоэкономической и псевдосоциальной экономической политике властей. Власть действует не в интересах национального государства, а в интересах собственных», — добавил эксперт.

При этом Колтунович призвал Киев не позволять Международному валютному фонду влиять на энергетическую политику Украины и реструктуризировать долги на выгодных условиях.

«Вопрос энергетической безопасности Украины — это не вопрос международных кредиторов и партнеров. Вопрос благополучия украинцев нужно самим определять, какой должна быть энергетическая доктрина страны… Разорвать отношения не получится, но реструктуризировать долги Украины они обязаны. Более того, те кабальные условия, которые были подписаны в 2015 году с МВФ в рамках так называемой реструктуризации, когда Украина взяла на себя серьезные обязательства по выплате долгов и другим вещам, однозначно нужен пересмотр», — сказал он.

Эксперт также прогнозирует, что Гройсман не пойдет на повышение тарифов на газ перед выборами.

«Власть будет и дальше затягивать повышение тарифов на газ, поскольку это непопулярное решение накануне выборов. Соответственно, Украина не получит траншей. Это будет продолжаться до 2019 года, пока не сменится власть. Второй вариант, власть повысит тарифы на газ, которые будут неподъемными. У нас будет увеличиваться долг перед «Нафтогазом»… Третий формат — искать баланс. Обеспечить население газом собственной добычи. Для промышленности обеспечить механизмы модернизации, чтобы уменьшались объемы потребления природного газа. У нас промышленность довольно энергоемкая», — считает Колтунович.

Как сообщалось, МВФ требует, чтобы Киев поднял тарифы на газ для населения. В противном случае Украина не получит очередной кредит.

26 июля кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств по продаже природного газа для населения и теплокоммунэнерго по заниженной цене до конца августа 2018 года.

«Сейчас продолжаются переговоры с МВФ о приведении цены на природный газ к уровню импортного паритета. Поэтому, учитывая завершение срока действия положения, возникает необходимость в его продлении», — говорится в пояснительной записке к постановлению правительства.

В ведомстве отметили, что цена на газ — очень чувствительная тема, и в решении ее проблемы не может помочь исключительно «математический способ».