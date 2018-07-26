Берлин и Париж решают, какие объемы газа будут проходить через Украину

Киев, , 19:00 — REGNUM Франция и Германия без участия Киева решают, какие объемы газа будет прокачивать украинская газотранспортная система после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом сообщил политический эксперт Роман Безсмертный, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Политические тайны Берлина и Парижа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров неожиданно встретился сначала с Меркель, а затем с Макроном. О чём говорили? Официальные источники отрапортовали — о сирийских беженцах и войне в Украине. Я думаю, что всё это прикрытие и история гораздо интереснее. Поясню. Уверен, что основная цель встреч — попытка построить новый формат отношений между Россией и Евросоюзом. Что это за формат? Продление действия соглашения о поставках газа. И Берлин, и Париж определяются, какие объемы газа будут проходить через Украину, а какие — через «Северный поток», — отметил Безсмертный.

Он призвал Киев активнее продвигать украинские интересы на газовом рынке.

«И хуже всего — Украина снова молчит. Киев в такой ситуации просто обязан выразить свою позицию и ускорить встречу министров иностранных дел стран «Нормандской четверки», — добавил Безсмертный.

Эксперт также призвал Киев активизировать закулисную дипломатию при решении вопросов безопасности Европы.

«Вторая тема, которую, вероятно, обсуждали в Берлине, — политика безопасности. Обратите внимание: на этих встречах присутствовал начальник генштаба российской армии Валерий Герасимов. Какие сирийские беженцы? Уже в сентябре НАТО завершит процесс создания своих баз в пограничной с Россией зоне. В Польше и странах Балтии разместят системы ПВО, танковые соединения, пехоту. На это Пентагон потратил почти $1 млрд. Важно это для Украины? Очень! Должен ли Киев, пусть и за дипломатическими кулисами, участвовать в таком диалоге? Да. Что говорит об этой встрече украинская власть? На момент написания этого поста — ничего», — подытожил Безсмертный.

Как сообщалось, 21 июля президент Украины Петр Порошенко отметил, что цель газопровода «Северный поток — 2» — нанести удар по Украине, многим членам ЕС и Североатлантического альянса.

Напомним, 24 июля дочерняя компания Газпрома Nord Stream AG, занимающаяся строительством «Северного потока — 2», заявила о том, что начала прокладку труб по дну Грайфсвальдского залива. Как сообщает пресс-служба Nord Stream AG, судно Castoro 10 начало подготовительные работы для укладки труб 24 июля. Сейчас судно закреплено на якорях близ города Лубмин, что в Германии.