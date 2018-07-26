Средняя зарплата в Таджикистане за год выросла на 1$

Душанбе, , 18:59 — REGNUM Средняя заработная плата в Таджикистане выросла на 5,6%: по состоянию на 1 июня 2018 года она составляет 1169 сомони (7820 рублей по курсу ЦБ РФ на день публикации). Такие данные сегодня, 26 июля, привела глава министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода со ссылкой на таджикское статагентство.

Так, по сравнению с аналогичным показателем на начало лета 2017 года, зафиксирован рост на 61,6 сомони (412 рублей). Выше всего в стране ценится труд в сфере горно-обогатительной промышленности (2336 сомони — 15 628 рублей), строительства (2194 сомони — 14 678 рублей), электроэнергетики, а также газо‑ и водоснабжения (1744 сомони — 11 667 рублей).

Стоит отметить, что в долларовом эквиваленте рост составил всего $1. Это связано с падением стоимости национальной валюты Таджикистана — с начала 2018 года сомони по отношению к доллару обесценился на 6,5%

Напомним, что согласно выводам авторов доклада Межгосударственного статистического комитета Содружества, в Таджикистане зарегистрирован самый низкий показатель среднемесячной заработной платы среди стран СНГ — 1083,7 сомони (7 тысячи 197 рублей по курсу ЦБ РФ на момент публикации доклада).