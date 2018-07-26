В Воронежской области в 2018-2019 годах построят семь новых школ

Москва, , 18:33 — REGNUM Около семи тысяч новых мест в школах планируется ввести в Воронежской области в 2018—2019 годах. За последнее время за счет строительства школ и пристроек к существующим было создано шесть тысяч новых мест. Об этом доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву врио губернатора Воронежской области Александр Гусев в ходе встречи 26 июля в Москве, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

«Мы заложили уже семь новых школ, в этом и следующем году они будут введены в строй. Это, прежде всего, школы в местах массовой квартальной застройки. Мы такое решение для себя приняли, и в проектах планировки при строительстве такой квартальной застройки мы всегда поручаем подрядчику оставлять земельный участок для школы, детского садика и, если по нормативам положено, медицинского учреждения. У нас здесь полное взаимопонимание со строительным комплексом. Строительство семи школ позволит нам еще около семи тысяч мест дополнительно получить», — сказал глава региона.

Что касается очереди в дошкольные учреждения, то, по словам Гусева, для детей от трех до семи лет эта проблема уже закрыта. С 2013 по 2017 год было построено более 30 детских садов, регион получил около 40 тыс. мест.

«Сегодня мы основной упор делаем на то, чтобы ликвидировать очередь в ясельные группы. Мы вместе с министерством просвещения по федеральной программе имеем возможность построить 15 объектов. Это нам позволит четыре тысячи мест ввести, из них около трех тысяч мест — в ясельных группах», — доложил Гусев.

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