Четверг, 26 Июля 2018 года
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В Узбекистане сократили норму беспошлинного ввоза интернет-товаров

Экономика

Ранее граждане Узбекистана могли пользоваться услугами международных отправлений без пошлин раз в месяц

В Узбекистане сократили норму беспошлинного ввоза интернет-товаров
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
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Ташкент, 26 июля 2018, 18:39 — REGNUM  Граждане Узбекистана смогут ввозить на территорию республики через международные курьерские отправления товары стоимостью до $1 тыс. один раз в три месяца. Об этом 26 июля сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Ввоз данной категории товаров чаще, чем раз в квартал будет облагаться дополнительными пошлинами. Ранее граждане Узбекистана могли пользоваться услугами международных отправлений без пошлин раз в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня правительство Узбекистана выпустило постановление, которое ограничило беспошлинный ввоз на территорию республики некоторых видов бытовых товаров, в том числе холодильников, пылесосов, кондиционеров и другой техники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане без пошлины разрешили ввозить только один бытовой прибор

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Экономика Узбекистана
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