Москвичи изучают возможность создания метро в Ростове-на-Дону

Москва, , 18:17 — REGNUM Целесообразность и возможность создания в Ростове-на-Дону метрополитена изучают специалисты. Объект не из дешёвых — начальная цена одного километра подземки составляет 5 млрд рублей. По словам гендиректора «Мосметростроя» Сергея Жукова, его компания — претендент на создание метро.

«Мосметрострой», являющийся членом Тоннельной ассоциации России, участвует в межведомственной рабочей группе, которая занимается анализом целесообразности строительства метро и тоннелей в мегаполисах.

«Определённые работы ведутся в Ростове-на-Дону, Челябинске, Екатеринбурге. Например, рядом с Екатеринбургом есть город Верхняя Пышма. Мы изучаем возможность строительства этого участка. Рассматриваем Красноярск. В советское время там даже построили вертикальные стволы, чтобы можно было дальше приступать к сооружению метро. А также Омск, Самара, Новосибирск», — цитируют Жукова «Известия».

Также Жуков назвал приблизительную стоимость одного километра подземки — около 5 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей будет стоить километр линии метро глубокого залегания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопросом создания подземки региональные власти (не без участия федерального центра) планировали заняться после ЧМ-2018. Без этого объекта транспортные проблемы города-миллионника не решить. Об этом ранее заявлял донской губернатор Василий Голубев.

Вместе с тем в 2018 году ростовские власти не рассчитывали тратить бюджетные средства на проектирование (тем более строительство) подземки. Поэтому вопрос создания метрополитена по-прежнему открыт.

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