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Спикер крымского парламента: мы снова сможем принять 10 млн туристов

Экономика

Власти полуострова надеются повторить лучшие советские показатели посещаемости

Спикер крымского парламента: мы снова сможем принять 10 млн туристов
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Вид с вершины Генуэзской крепости

Симферополь, 26 июля 2018, 18:08 — REGNUM  Крым вернётся к отметке в 10 миллионов отдыхающих, как это было когда-то при советской власти. Такое мнение 26 июля выразил председатель крымского парламента Владимир Константинов во время рабочего визита в Феодосию.

«Нам надо учиться принимать большое количество людей. Да, «переварить» такое количество людей не просто, но это даст колоссальный рывок нашей экономике», — уверен Константинов.

Он также отметил, что для местных властей и жителей очень важно, когда отдыхающие, уезжающие из Крыма, запоминали полуостров чистым.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2018 года Крым посетили 3 миллиона 281 тысяча человек, при этом по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало более миллиона автомобилей.

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Туризм в Крыму
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