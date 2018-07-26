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Опрос: 60% бизнесменов в Узбекистане видят для себя угрозу в конкуренции

Экономика

В опросе приняли участие 30 руководителей крупных негосударственных предприятий

Опрос: 60% бизнесменов в Узбекистане видят для себя угрозу в конкуренции
Василитй Верещагин. Мулла Рахим и мулла Керим по дороге на базар ссорятся. 1869-70

Ташкент, 26 июля 2018, 18:17 — REGNUM  В Узбекистане 60% руководителей предприятий считают, что их бизнес может быть дестабилизирован из-за роста конкуренции на рынке, сообщает 26 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на данные опроса аудиторской организации Price water house Coopers (PwC).

В опросе приняли участие 30 руководителей негосударственных предприятий. Более 32% опрошенных руководителей управляют компаниями в области услуг, 21% — в области финансов, 18% — в области потребительских товаров.

Согласно опросу, 87% руководителей уверены в росте доходов своих компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Узбекистане был проведен опрос предпринимателей. Около 66% опрошенных считают, что действующее налоговое регулирование мешает развитию бизнеса в республике.

Читайте ранее в этом сюжете: Соцопрос: налоговая политика мешает развитию бизнеса в Узбекистане

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Экономика Узбекистана
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