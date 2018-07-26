На канализационный коллектор в Симферополе потратят 8 млрд рублей

Симферополь, , 17:57 — REGNUM На строительство и реконструкцию канализационного коллектора глубокого заложения в Симферополе городские власти получат восемь миллиардов рублей в 2019 и 2020 годах. Об этом 26 июля на сессии горсовета сообщила заместитель начальника департамента финансов администрации Симферополя Ирина Швец.

«Внесение изменений обусловлено увеличением межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь. На строительство и реконструкцию канализационного коллектора будет направлено на 2019 год — 3,9 млрд рублей, на 2020 — 4,1 млрд рублей», — отметила специалист.

Напомним, проект строительства и реконструкции канализационного коллектора в Симферополе реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2020 года».