Антирекорд Уолл-стрит: Акции Facebook рухнули на 18,4%

Нью-Йорк, США, , 18:12 — REGNUM Компания Facebook установила «антирекорд» фондового рынка США — за несколько часов акции крупнейшей соцсети в мире рухнули на 18,4%, 26 июля передает агентство Reuters.

К падению акций привел негативный отчет Facebook о потере прибыли из-за повышения затрат на защиту конфиденциальности клиентов и борьбу с нежелательной рекламой.

Ожидается, что падение Facebook может потянуть за собой другие интернет-компании — в частности, уже начали снижаться акции Twitter. Сеть микроблогов опубликует свой отчет в пятницу 27 июля.

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