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Антирекорд Уолл-стрит: Акции Facebook рухнули на 18,4%

Экономика

Падение Facebook может потянуть за собой другие интернет-компании

Антирекорд Уолл-стрит: Акции Facebook рухнули на 18,4%
Цитата из х/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия, Франция
Паника на бирже

Нью-Йорк, США, 26 июля 2018, 18:12 — REGNUM  Компания Facebook установила «антирекорд» фондового рынка США — за несколько часов акции крупнейшей соцсети в мире рухнули на 18,4%, 26 июля передает агентство Reuters.

К падению акций привел негативный отчет Facebook о потере прибыли из-за повышения затрат на защиту конфиденциальности клиентов и борьбу с нежелательной рекламой.

Ожидается, что падение Facebook может потянуть за собой другие интернет-компании — в частности, уже начали снижаться акции Twitter. Сеть микроблогов опубликует свой отчет в пятницу 27 июля.

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Фондовый рынок
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