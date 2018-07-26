Четверг, 26 Июля 2018 года
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835 млн рублей направит Вологодчина на погашение госдолга

Экономика

К концу года госдолг составит 22,9 млрд рублей

835 млн рублей направит Вологодчина на погашение госдолга
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Вологда, 26 июля 2018, 17:53 — REGNUM  Вологодские власти намерены к концу года сократить объем госдолга на 835 млн рублей. Об этом на встрече с журналистами рассказала вице-губернатор Валентина Артамонова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, эта сумма позволит сократить сумму государственного долга до 22 млрд 939 млн рублей.

Добавим, что в структуре государственного долга Вологодской области 6 млрд рублей — это задолженность перед коммерческими банками. Остальная сумма — долги перед федеральным бюджетом.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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