В Симферополе построят 18 детских площадок

Симферополь, , 17:51 — REGNUM В рамках реализации различных муниципальных программ власти Симферополя обещают установить на территории города 18 игровых площадок для детей. Об этом сообщила 26 июля замглавы администрации крымской столицы Софья Батова.

«Совместными усилиями с горожанами мы продолжим создавать для наших детей достойные мест для времяпровождения», — отметила Батова, подчеркнув, что две площадки на улицах Луговая и Малофонтанная уже открыты.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года стало известно, что 22 новые спортивные и игровые площадки в Симферополе, которые обошлись бюджету в 11 миллионов рублей, подрядчик установил со множеством нарушений технических норм, что сделало их опасными для здоровья и жизни детей.

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