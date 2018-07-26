Четверг, 26 Июля 2018 года
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В Симферополе построят 18 детских площадок

Экономика

Две площадки местные чиновники уже торжественно открыли

В Симферополе построят 18 детских площадок
Цитата из м/ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР
Детская площадка

Симферополь, 26 июля 2018, 17:51 — REGNUM  В рамках реализации различных муниципальных программ власти Симферополя обещают установить на территории города 18 игровых площадок для детей. Об этом сообщила 26 июля замглавы администрации крымской столицы Софья Батова.

«Совместными усилиями с горожанами мы продолжим создавать для наших детей достойные мест для времяпровождения», — отметила Батова, подчеркнув, что две площадки на улицах Луговая и Малофонтанная уже открыты.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года стало известно, что 22 новые спортивные и игровые площадки в Симферополе, которые обошлись бюджету в 11 миллионов рублей, подрядчик установил со множеством нарушений технических норм, что сделало их опасными для здоровья и жизни детей.

Читайте по теме: Симферополь останется без спортплощадок, а бюджет — без 11 миллионов?

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Городское благоустройство
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