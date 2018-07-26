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Ненецких оленеводов нацеливают на экспорт

Экономика

Довести до стандартов европейского качества и начать продажу оленины за рубежом попытаются с помощью программы «Коларктик»

Ненецких оленеводов нацеливают на экспорт
Warren Sammut
Олень

Нарьян-Мар, 26 июля 2018, 17:21 — REGNUM  Два российско-финских проекта с участием ненецких СПК «Ижемский оленевод», «Харп» и «Путь Ильича» получат финансирвание благодаря программе приграничного сотрудничества «Коларктик» на период 2014—2020 годов.

Напомним, Госдума РФ сегодня ратифицировала соглашение о финансировании и реализации программы.

«Ратификация соглашения для Ненецкого округа означает, что проекты с участием НАО, которые уже были одобрены в конце 2017 года, получат финансовую поддержку. Это два российско-финских проекта с участием окружных СПК «Ижемский оленевод», «Харп» и «Путь Ильича». Оба они направлены на повышение качества переработки оленины в регионе через повышение квалификации оленеводов и развитие инфраструктуры. Основная задача в рамках программы для наших хозяйств — производить продукцию в соответствии с европейскими стандартами, что позволит выйти на экспорт. Интерес к оленине из НАО уже есть у финской стороны», — пояснили ИА REGNUM в департаменте по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям НАО.

Ненецкий округ планирует выйти с заявками и на следующий раунд программы «Коларктик» в сентябре 2018 года. На данный момент готовится проект по использованию альтернативных источников энергии в сельских поселениях НАО. Он нацелен на развитие уже реализованного проекта по созданию ветроэнергетического комплекса в Амдерме.

Добавим, что общий бюджет программы составляет около 50 млн евро. Он формируется за счет взносов России, Евросоюза, Финляндии и Швеции.

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Приграничное сотрудничество на Северо-Западе РФ
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