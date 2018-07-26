Обследованные блоки болгарского АЭС «Козлодуй» могут работать до 2051 года

София, , 17:19 — REGNUM 25 июля в Софии прошла торжественная церемония подписания заключительных актов выполненных работ по контракту между АЭС «Козлодуй» (Болгария) и консорциумом «Русатом Сервис» — «Риск Инженеринг» на обоснование возможности продления срока эксплуатации энергоблока № 6 до 60 лет. Со стороны АЭС «Козлодуй» протокол передачи был подписан генеральным директором Иваном Андреевым, со стороны «Русатом Сервис» — генеральным директором Евгением Сальковым.

В мероприятии приняли участие министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, представители АЭС «Козлодуй», Болгарского энергетического холдинга, Агентства ядерного регулирования Болгарии и предприятий госкорпорации «Росатом», участвовавших в реализации проекта: «Русатом Сервис», «Концерн Росэнергоатом» и ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Результаты проведенных в рамках проекта работ показали, что обследованное оборудование, строительные конструкции и системы находятся в работоспособном состоянии и, учитывая существующую систему техобслуживания и ремонта, могут безопасно эксплуатироваться до 2051 года при условии проведения работ по управлению ресурсными характеристиками и выполнения указанных в заключениях рекомендаций.

«Совместно с партнёрами мы проделали колоссальную работу. Успешное осуществление проекта стало возможным благодаря исключительно ответственному подходу к проекту со стороны российских и болгарских специалистов, культурной близости и атмосфере доверия. Нашему сотрудничеству с Болгарией в области атомной энергетики уже более полувека. Учитывая уникальный опыт Росатома, мы будем рады оказать всестороннюю поддержку болгарским коллегам и по другим атомным энергетическим проектам», — отметил Кирилл Комаров.

«Основным приоритетом правительства Болгарии является сохранение потенциала и развитие атомной энергетики в соответствии с международными нормами в области охраны окружающей среды и человеческого здоровья. После того, как в прошлом году энергоблок № 5 АЭС «Козлодуй» получил новую десятилетнюю лицензию, сегодня проект продления срока эксплуатации 6-го энергоблока является одной из наших важнейших задач», — отметила Теменужка Петкова.

«Традиционно на рынке сервисного обслуживания атомных станций и вывода их из эксплуатации присутствуют те же самые игроки, которые занимаются строительством новых энергоблоков, — отметил заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. — Ведь только они могут создавать системы полного цикла. Сейчас на этом рынке крупнейшими игроками являются и, скорее всего, ими и останутся такие страны как Соединенные Штаты Америки, Россия, Германия, Франция и в перспективе, возможно, их догонят Япония, Китай, Индия. Уже сейчас этот рынок сопоставим по своим масштабам с объемами финансирования нового строительства. Мы видим, что многие станции и в России, и на Украине, и в США занимаются продлением сроков эксплуатации своих энергоблоков. Во многих странах, где принята программа вывода из эксплуатации старых энергоблоков, этот сегмент рынка тоже достаточно активно развивается и в будущем его объемы будут только расти».

«В свое время некоторые европейские страны заявляли об ускоренных планах вывода из эксплуатации энергоблоков, — напомнил эксперт. — Но сейчас довольно сложно говорить, каким именно образом они будут реализовывать эти программы. В той же Германии и Франции они находятся все ещё на начальной стадии реализации, и там не очень хорошо себе представляют и могут адекватно оценить объём работ, который им предстоит сделать, а также соответствие его заявленным срокам. Вполне вероятно, что они будут привлекать сторонних подрядчиков, в том числе из России. Я думаю, что у Росатома достаточно хорошие перспективы и на этом рынке, и на рынке обслуживания уже действующих энергоблоков, а также в плане предложения услуг по продлению сроков эксплуатации действующих реакторов. Как минимум доля Росатома на этом рынке — это доля реакторов советского и российского дизайна, где у Росатома есть безусловные и абсолютные компетенции, которых нет у других игроков».