Около 17 млн рублей могли потерять аграрии Коми без компенсаций на ГСМ

Сыктывкар, , 16:55 — REGNUM Решение о выделении средств для компенсации стоимости горюче-смазочных материалов является своевременным и важным для сельского хозяйства республики. Об этом заявил председатель комитета Госсовта Коми по бюджету Степан Чураков.

«По данным Минсельхоза Республики Коми, объем затрат на нефтепродукты только в растениеводстве в 2017 году составил более 51 млн. рублей, а цена на мелко-оптовые поставки дизельного топлива в 2018 году выросла на 33%. В результате, потери сельхозорганизаций, занятых в растениеводстве, в 2018 году могут составить около 17 млн. рублей. В мае этого года в Госсовете Коми проходил круглый стол, где аграрии республики поднимали этот вопрос. По итогам было принято решение обратиться в Правительство России, чтобы предусмотреть льготы на ГСМ для сельского хозяйства. Отрадно, что эта проблема была решена так быстро, и отрасль получит столь необходимую поддержку», — отметил Степан Чураков.

Как сообщало ИА REGNUM, проект распоряжения правительства РФ, разработанный в связи с ростом цен на топливо, поддержан Государственной думой РФ 24 июля. Согласно документу между регионами будет распределено 5 млрд рублей.

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