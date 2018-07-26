Четверг, 26 Июля 2018 года
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Казахстан запретил ввоз птицеводческой продукции из трех регионов России

Экономика

Под запрет попали Орловская, Ростовская и Нижегородская области

Казахстан запретил ввоз птицеводческой продукции из трех регионов России
Франциско Гойя. Мертвые птицы. 1810-1812

Астана, 26 июля 2018, 17:02 — REGNUM  Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана ввел временные ограничения на поставку птицеводческой продукции из трех регионов России. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе сельского хозяйства республики.

Запрет связан со вспышкой гриппа вируса птиц. В Казахстан запрещен ввоз мяса птицы, инкубационных яиц, пуха, пера и птицеводческой продукции, не прошедшей тепловой обработки. Под запрет попали Орловская, Ростовская и Нижегородская области.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз животноводческой продукции пяти российских производителей мяса.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан ограничил ввоз животноводческой продукции пяти компаний из России

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Экономика Казахстана
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