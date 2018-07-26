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Налоговая отказалась от иска о банкротстве рязанских автобусов

Экономика

«Автоколонна №1310» может в очередной раз избежать банкротства

Рязань, 26 июля 2018, 16:42 — REGNUM  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №3 по Рязанской области отказалась от иска о банкротстве, который был подан в отношении муниципального предприятия «Автоколонна №1310». Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Рязанской области, передает 26 июля корреспондент ИА REGNUM.

Производство по делу о банкротстве муниципального транспортного предприятия было возбуждено в начале июля 2018 года. Причиной для иска стала задолженность МУП в размере 44 млн рублей. Заседание назначено на 3 августа.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас общий долг муниципального предприятия «Автоколонна №1310» составляет 239 млн рублей. Из них 64 млн рублей — налоговая задолженность. Кроме того, сейчас в суде рассматривается дело в отношении бывшего руководителя предприятия. Он обвиняется в растрате.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанский суд рассмотрит дело о растрате в транспортном МУПе

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