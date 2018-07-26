Налоговая отказалась от иска о банкротстве рязанских автобусов

Рязань, , 16:42 — REGNUM Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №3 по Рязанской области отказалась от иска о банкротстве, который был подан в отношении муниципального предприятия «Автоколонна №1310». Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Рязанской области, передает 26 июля корреспондент ИА REGNUM.

Производство по делу о банкротстве муниципального транспортного предприятия было возбуждено в начале июля 2018 года. Причиной для иска стала задолженность МУП в размере 44 млн рублей. Заседание назначено на 3 августа.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас общий долг муниципального предприятия «Автоколонна №1310» составляет 239 млн рублей. Из них 64 млн рублей — налоговая задолженность. Кроме того, сейчас в суде рассматривается дело в отношении бывшего руководителя предприятия. Он обвиняется в растрате.

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