Четверг, 26 Июля 2018 года
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Грузия: государство не возьмет на себя управление шахтами

Экономика

Правительство Грузии ожидает от нынешних владельцев Ткибульских шахт долгосрочной стратегии развития отрасли

Грузия: государство не возьмет на себя управление шахтами
Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция
Угольная шахта

Тбилиси, 26 июля 2018, 16:30 — REGNUM  Управление шахтами — не дело государства, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ответ на предложение «Индустриальной группы Грузии» передать шахты безвозмездно государству.

Это заявление руководство компании сделало после очередной трагедии на шахте имени Миндели, в результате которой погибли четыре и пострадали шесть человек. В связи с этой трагедией премьер-министр заявил, что все шахты в Ткибули будут временно закрыты до окончания расследования, которое проводит МВД, и проведения специальной экспертизы с целью установления состояния шахт и безопасности условий труда. Премьер сообщил, что на период простоя шахтерам будут выплачены зарплаты. Подобная перспектива, видимо, и обеспокоила владельцев шахт, и те предложили передать их государству.

По словам Мамуки Бахтадзе, правительство Грузии ожидает от компании долгосрочной стратегии развития отрасли, но безопасность и жизнь людей является для него главным критерием.

«Мы должны знать, как развивается отрасль, каковы ее преимущества и какая поддержка нужна от государства, чтобы сохранить, а в перспективе увеличить рабочие места. Наша задача — увидеть конкретную стратегию, которая будет также наглядна для граждан, особенно для местных жителей, деятельность шахт должна быть прогнозируемой», — пояснил премьер-министр.

Он подчеркнул, что главной задачей правительства является предотвращение подобных трагедий в будущем.

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Экономика Грузии
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