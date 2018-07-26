Грузия: государство не возьмет на себя управление шахтами

Тбилиси, , 16:30 — REGNUM Управление шахтами — не дело государства, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ответ на предложение «Индустриальной группы Грузии» передать шахты безвозмездно государству.

Это заявление руководство компании сделало после очередной трагедии на шахте имени Миндели, в результате которой погибли четыре и пострадали шесть человек. В связи с этой трагедией премьер-министр заявил, что все шахты в Ткибули будут временно закрыты до окончания расследования, которое проводит МВД, и проведения специальной экспертизы с целью установления состояния шахт и безопасности условий труда. Премьер сообщил, что на период простоя шахтерам будут выплачены зарплаты. Подобная перспектива, видимо, и обеспокоила владельцев шахт, и те предложили передать их государству.

По словам Мамуки Бахтадзе, правительство Грузии ожидает от компании долгосрочной стратегии развития отрасли, но безопасность и жизнь людей является для него главным критерием.

«Мы должны знать, как развивается отрасль, каковы ее преимущества и какая поддержка нужна от государства, чтобы сохранить, а в перспективе увеличить рабочие места. Наша задача — увидеть конкретную стратегию, которая будет также наглядна для граждан, особенно для местных жителей, деятельность шахт должна быть прогнозируемой», — пояснил премьер-министр.

Он подчеркнул, что главной задачей правительства является предотвращение подобных трагедий в будущем.