В Белоруссии уровень инфляции по итогам 2018 года не превысит 6% — прогноз

Минск, , 16:21 — REGNUM Уровень инфляции в Белоруссии по итогам 2018 года будет ниже целевого показателя 6%, передает 26 июля БЕЛТА со ссылкой на данные управления информации и общественных связей Нацбанка Белоруссии.

Отмечается, что позитивный сдвиг в макроэкономике обусловлен поддержанием общей устойчивости, сдерживанием инфляции и сохранением золотовалютных резервов. По прогнозу Нацбанка, инфляция в 2019—2020 годах не должна превысить 5%. Таким образом, подчеркивают представители регулятора, Белоруссия обеспечит устойчивость достигнутых результатов и устранит предпосылки для формирования более высоких темпов роста цен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к июлю 2018 года международные резервы Белоруссии сократились на $108,2 млн (на 1,6% к предыдущему месяцу) по сравнению с предыдущим месяцем, и составили в общей сложности $6,8 млрд. В соответствии с уточненным прогнозом, на конец 2018 года международные резервные активы составят около $6,5 млрд.

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