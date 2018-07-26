Крымскую «Комету» спустят на воду в августе

Севастополь, , 16:16 — REGNUM Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета» с 1 августа начнёт курсировать между Севастополем и Ялтой, совершая в сутки два круговых рейса. Об этом сообщили в туристической компании «Курорт».

"Продажа билетов открывается 30−31-го. Стоимость эконом-класса — 500 рублей, бизнес-класса — 1 тысяча рублей», — отметили в пресс-службе компании.

Судно будет курсировать между черноморскими портами два раза в сутки: из Севастополя — в 8:00 и 14:00, из Ялты — в 11:00 и 17:00.

Как сообщало ИА REGNUM, «Комета 120М» вмещает 120 пассажиров в двух салонах: основном на 95 человек, и в салоне повышенной комфортности на 25 человек. Экипаж составляет пять человек.

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