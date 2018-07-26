Количество текстильных кластеров в Узбекистане утроится до конца года

Ташкент, , 16:18 — REGNUM К концу 2018 года количество текстильных кластеров в Узбекистане увеличится с 15 до 45, сообщает 26 июля издание Kun. uz со ссылкой на председателя правления ассоциации «Узтекстильпром» Ильхома Хайдарова.

По его словам, опыт организации производства текстиля через кластеры переносится на другие направления сельского хозяйства. Кластерное производство текстиля закреплено в постановлении правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на $652 млн, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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