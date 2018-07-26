В 2018 году доход бюджета Узбекистана планируется на уровне $8 млрд

Ташкент, , 16:04 — REGNUM Доходы государственного бюджета Узбекистана в 2018 году составят 62,23 трлн сумов ($8 млрд), из которых 92% будут сформированы за счет налогов и обязательных платежей, сообщает 26 июля издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на министерство финансов республики.

По данным ведомства, третья часть государственного бюджета республики формируется за счет налога на добавленную стоимость. Основными источниками дохода также являются акцизный налог, налог за пользование недрами и на доходы физических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля министерство финансов Узбекистана опубликовало «бюджет для граждан», в котором приводятся данные о доходах в форме, удобной для понимания граждан.

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