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На Украине вернули пятизвездочную оценку гостиниц

Экономика

С начала 2018 года система оценки временно не действовала

На Украине вернули пятизвездочную оценку гостиниц
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Четыре звезды

Киев, 26 июля 2018, 15:36 — REGNUM  На Украине вернули оценку гостиниц в категории от одной до пяти звезд, сообщает 26 июля УНИАН.

Согласно сообщению, аккредитацию будут проводить органы, которые допустит к оценке национальное агентство Украины по аккредитации. Отмечается, что с 1 января 2018 года в стране была расформирована единая государственная система сертификации продукции (УкрСЕПРО), в связи с чем была приостановлена деятельность по оценке гостиниц.

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Напомним, пятизвездочная система оценки гостиниц распространена в России, странах ЕС, а также в некоторых странах Азии и Африки. Гостиницы с одной звездой считаются самыми недорогими и предоставляют минимальный набор услуг, а пятизвездочные — это элитные отели с максимально широким спектром услуг.

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Туризм
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