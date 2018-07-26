На Украине вернули пятизвездочную оценку гостиниц

Киев, , 15:36 — REGNUM На Украине вернули оценку гостиниц в категории от одной до пяти звезд, сообщает 26 июля УНИАН.

Согласно сообщению, аккредитацию будут проводить органы, которые допустит к оценке национальное агентство Украины по аккредитации. Отмечается, что с 1 января 2018 года в стране была расформирована единая государственная система сертификации продукции (УкрСЕПРО), в связи с чем была приостановлена деятельность по оценке гостиниц.

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Напомним, пятизвездочная система оценки гостиниц распространена в России, странах ЕС, а также в некоторых странах Азии и Африки. Гостиницы с одной звездой считаются самыми недорогими и предоставляют минимальный набор услуг, а пятизвездочные — это элитные отели с максимально широким спектром услуг.