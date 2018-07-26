Костромская ГРЭС снизила генерацию на 22%

Волгореченск, Костромская область, , 15:24 — REGNUM 5,47 млрд кВт*ч выработала Костромская ГРЭС в первом полугодии 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе станции.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем генерации оказался ниже на 22,2%. С 45% до 35% снизился и коэффициент использования установленной мощности (основной показатель эффективности работы предприятия электроэнергетики).

Снижение показателей представители Костромской ГРЭС объясняют «проведением ремонтной кампании, в том числе в периоды низкой рентабельности на рынке».

"Первое полугодие Костромская ГРЭС отработала стабильно и без нареканий. В то же время влияние рыночных факторов отразилось на загрузке генерирующего оборудования станции и, как следствие, на ее технико-экономических показателях. С начала года отремонтированы шесть энергоблоков», — сообщил директор ГРЭС Андрей Николаев.

Отметим, что с января по июнь 2018 года на Костромской ГРЭС были завершены текущий ремонт энергоблоков 300 МВт № 3,4,6,7 и 8 и средний ремонт энергоблока 300 МВт № 5. Ремонтная и инвестиционная программы выполнены в полном объеме.

Справка ИА REGNUM.

Костромская ГРЭС находится в 40 км от областного центра, рядом с городом Волгореченск. Она снабжает электроэнергией всю центральную Россию. Среди 18 станций, которые входят в состав «Интер РАО», Костромская — самая мощная.

В феврале 2018 года генеральный директор ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией» Тимур Липатов сообщил, что Костромская ГРЭС стоит в числе первых в очереди на модернизацию оборудования, поскольку уже действующие энергоблоки сильно изношены и требуют замены.

Основное топливо Костромской ГРЭС — природный газ. Станция введена в эксплуатацию в 1969 году.

Вода, подогретая ГРЭС, используется Волгореченским рыбным хозяйством для разведения рыбы осетровых пород.