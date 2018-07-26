В Воронеже ищут 92 млн рублей, выделенных на техперевооружение НИИЭТ

Воронеж, , 15:22 — REGNUM В Воронежской области расследуют уголовное дело о мошенническом хищении 92 млн рублей, которые должны были быть направлены на техперевооружение НИИ электронной техники (НИИЭТ, входит в концерн «Созвездие»). Деньги были переданы субподрядчику за проведение строительно-монтажных работ.

О расследовании уголовного дела ранее на коллегии прокуратуры Воронежской области сообщил заместитель облпрокурора Геннадий Буслаев. По информации «Коммерсантъ», дело возбуждено по статье 159 УК РФ. По версии следствия, к хищению денег причастна некая группа лиц, действующая от имени зарегистрированного в Зеленограде ООО «БАВС-Техник». Деньги, о которых идет речь, были выделены по проекту «Техническое перевооружение производства сверхбольших интегральных схем и мощных сверхвысокочастотных транзисторов» для воронежского НИИЭТ из нескольких источников, в том числе из федерального бюджета и средств самого предприятия. Подрядчик на проведение строительно-монтажных работ в рамках техперевооружения был отобран по результатам аукциона. Работы должны были быть проведены за 267,5 млн руб. до 13 октября 2017 года. Компания привлекла субподрядчика — московское ООО «БАВС-Техник», которое, по данным издания, было создано лишь за два месяца до получения контракта. 30 декабря 2016 года компании было перечислено 92,25 млн руб. аванса. Однако в заявленные сроки была выполнена только часть работ — по мнению заказчика, неотработанный аванс составил 89,3 млн. В ноябре 2017 года воронежская компания обратилась в арбитражный суд, однако получила отказ в иске в связи с отсутствием документации. Жалобу на это решение Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит 5 сентября.

Впрочем, гендиректор НИИЭТ Дмитрий Кожанов заявил «Коммерсантъ», что все работы на предприятии ведутся, и претензий к подрядчику у него нет.

АО «Концерн «Созвездие» было создано в 2004 году на базе воронежского НИИ связи. Сейчас в концерн входит 20 предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники. Концерн занимается разработкой единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) для комплексного управления войсками. НИИЭТ основан в 1961 году. На сайте концерна «Созвездие» предприятие названо одним из ведущих разработчиков и производителей электронной компонентной базы в России.