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За полгода KAZ Minerals произвела в Казахстане 140 тыс. тонн меди

Экономика

В 2018 году объем производства меди планируется на уровне 270–300 тыс. тонн

Астана, 26 июля 2018, 15:07 — REGNUM  По итогам первых шести месяцев 2018 года объем производства меди группой KAZ Minerals увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 139,6 тыс. тонн, сообщили 26 июля в пресс-службе компании.

В 2018 году объем производства меди планируется на уровне 270−300 тыс. тонн. В компании добавили, что рост производства меди связан с повышением пропускной способности обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды на Актогае.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года объем добычи медной руды в Казахстане составил 49,98 млн тонн, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Экономика Казахстана
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