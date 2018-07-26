ГД поручила правительству разобраться с причинами роста цен на авиабилеты

Москва, , 15:07 — REGNUM Депутаты Госдумы поручили комитету по экономической политике обратиться к правительству и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по вопросу роста цен на авиабилеты, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

С проектом протокольного поручения к депутатам обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия»). Так, отмечает он, по данным Федерального агентства воздушного транспорта, стоимость авиатоплива с июля 2017 года по июль 2018 года выросла на 15%, что сказалось на цене авиабилетов. По данным депутата, крупнейшие авиакомпании, например, «Аэрофлот», планируют повышение цен на свои услуги.

«В цене авиабилета доля расходов на авиационный керосин составляет около 25%, более того, компании с целью защиты от рисков используют практику так называемого «топливного сбора»: таким образом, все колебания цены на авиационное топливо сказываются непосредственно на гражданах, пользующихся услугами авиакомпаний», — отмечает автор поручения.

В связи с этим профильный комитет запросит у правительства и ФАС информацию о причинах роста цен на авиатопливо, а также о мерах, которые ФАС предприняла для того, чтобы предотвратить и избежать сложившейся ситуации.