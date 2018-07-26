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В Харьковской области открыли новую скважину

Экономика

Ранее было открыто еще две

В Харьковской области открыли новую скважину
Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР
Нефтяная скважина

Киев, 26 июля 2018, 15:01 — REGNUM  Новую нефтяную скважину в Харьковской области открыла частная компания «Укрнефтебурение», сообщает 26 июля УНИАН.

Согласно сообщению, компания открыла третью скважину в 2018 году. Скважина обеспечит добычу 85 тонн нефти и 17 тыс. кубометров газа в сутки. Отмечается, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом «Укрнефтебурение» увеличила добычу газа на 51%, а добычу нефти и газового конденсата — на 48%. В 2018 году компания запланировала увеличение добычи газа еще на 37%.

Напомним, ранее «Укргаздобыча» разорвала контракт с компанией «Карпатыгаз», которая не выполнила условия соглашения. Так, компания должна была модернизировать скважины украинской фирмы, однако этого сделано не было.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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