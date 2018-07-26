В Харьковской области открыли новую скважину

Киев, , 15:01 — REGNUM Новую нефтяную скважину в Харьковской области открыла частная компания «Укрнефтебурение», сообщает 26 июля УНИАН.

Согласно сообщению, компания открыла третью скважину в 2018 году. Скважина обеспечит добычу 85 тонн нефти и 17 тыс. кубометров газа в сутки. Отмечается, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом «Укрнефтебурение» увеличила добычу газа на 51%, а добычу нефти и газового конденсата — на 48%. В 2018 году компания запланировала увеличение добычи газа еще на 37%.

Напомним, ранее «Укргаздобыча» разорвала контракт с компанией «Карпатыгаз», которая не выполнила условия соглашения. Так, компания должна была модернизировать скважины украинской фирмы, однако этого сделано не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Харьковской области открыли новое газовое месторождение