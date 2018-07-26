Воронежцы задолжали по взносам на капремонт более 100 млн рублей

Воронеж, , 14:55 — REGNUM 101,8 млн рублей задолжали жители Воронежской области по взносам на капитальный ремонт жилья — именно на взыскание такой суммы в общей сложности направил Фонд капремонта заявления, претензии и иски в суды с начала 2018 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фонда. Всего в суды направлено 6,5 тыс. заявлений.

По состоянию на 20 июля региональным оператором подано мировым судьям 6332 заявления на выдачу судебных приказов о взыскании с граждан — собственников помещений в многоквартирных домах задолженности по взносам на капитальный ремонт на сумму 64,5 млн рублей. Ещё на 37,3 млн рублей подано претензий и исков в арбитражный суд к юридическим лицам, также имеющим долги по взносам на капремонт.

За это время долги на общую сумму в 65,8 млн рублей добровольно погасили 2,7 тыс. собственников жилья. Шесть миллионов рублей добровольно выплатили Фонду капитального ремонта многоквартирных домов должники-юридические лица.

Добавим, что по данным за шесть месяцев 2018 года собираемость взносов на капитальный ремонт в Воронежской области составила 91%.