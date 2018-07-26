Четверг, 26 Июля 2018 года
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Воронежцы задолжали по взносам на капремонт более 100 млн рублей

Экономика

Фонд капремонта пытается взыскать деньги по суду

Воронежцы задолжали по взносам на капремонт более 100 млн рублей
CafeCredit.com
Вереница долгов

Воронеж, 26 июля 2018, 14:55 — REGNUM  101,8 млн рублей задолжали жители Воронежской области по взносам на капитальный ремонт жилья — именно на взыскание такой суммы в общей сложности направил Фонд капремонта заявления, претензии и иски в суды с начала 2018 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фонда. Всего в суды направлено 6,5 тыс. заявлений.

По состоянию на 20 июля региональным оператором подано мировым судьям 6332 заявления на выдачу судебных приказов о взыскании с граждан — собственников помещений в многоквартирных домах задолженности по взносам на капитальный ремонт на сумму 64,5 млн рублей. Ещё на 37,3 млн рублей подано претензий и исков в арбитражный суд к юридическим лицам, также имеющим долги по взносам на капремонт.

За это время долги на общую сумму в 65,8 млн рублей добровольно погасили 2,7 тыс. собственников жилья. Шесть миллионов рублей добровольно выплатили Фонду капитального ремонта многоквартирных домов должники-юридические лица.

Добавим, что по данным за шесть месяцев 2018 года собираемость взносов на капитальный ремонт в Воронежской области составила 91%.

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Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
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